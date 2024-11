Sci, airbag obbligatori per discesa e superG: lo conferma la Fis

La National Ski Association può concedere eccezioni nel caso in cui l'airbag non sia adatto all'atleta e ne limiti i movimenti in modo non sicuro. "Per la Fis, la sicurezza degli atleti viene prima di tutto e non è negoziabile", afferma il Segretario generale della Fis Michel Vion. "Questa è stata in cima alla nostra agenda ed è il motivo per cui abbiamo istituito l'Unità per la salute degli atleti nel 2023, ad esempio. L'adozione di airbag fa parte di un approccio più ampio che coinvolge tutti i fattori che possono ridurre al minimo il rischio di lesioni gravi: dalla conoscenza delle condizioni meteorologiche e dell'assetto della pista all'equipaggiamento come la biancheria intima antitaglio e gli attacchi intelligenti. Abbracceremo qualsiasi misura che dimostri di aiutare a proteggere la salute e il benessere degli atleti", ha aggiunto Vion.