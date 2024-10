Adolfo Lorenzi lancia l'appello dopo la morte della figlia Matilde: "Serve introdurre un airbag soft"

"Sto pensando un dispositivo, che per l’appunto possa incrementare la sicurezza. Ci sarà da lavorare, lavorare sodo - ha spiegato Lorenzi in un'intervista a La Gazzetta dello Sport -. Conosciamo i dispositivi attuali che nello sci si usano per le discipline veloci. Gli airbag, c’è anche un produttore italiano che li costruisce. Noi immaginiamo di poter creare un airbag soft che possa aiutare nelle discipline come gigante e slalom, perché quello nelle discipline veloci è troppo invasivo. Evolverlo in una versione diversa per soddisfare esigenze diverse. Ma è solo la prima idea, nata in un giorno".