Sarrazin operato alla testa dopo la caduta di Bormio: lo sciatore francese rimane sedato

Sarrazin era finito bruscamente nelle reti dopo aver perso il controllo degli sci in uscita dal Salto di San Pietro picchiando pesantemente la testa contro il fondo nevoso. Nonostante le condizioni non sembravano inizialmente così gravi, i primi esami svolti all'ospedale di Sondalo hanno evidenziato un ematoma che ha spinto i medici a intervenire chirurgicamente.