Coppa del Mondo: Robinson guida la prima manche del gigante di Sestriere, quarta Brignone

La neozelandese ha rischiato il tutto per tutto soprattutto a fronte di una parte alta più accorta che ha costretto Robinson ad accelerare per rimanere davanti. L’oceanica ha dovuto intraversare gli sci pur di rimanere in pista, ma ciò le ha permesso di recuperare quattro decimi e anticipare di sei centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e di sette la canadese Britt Richardson.