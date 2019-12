Reichelt, carriera a rischio: rottura del crociato

LA CADUTA A BORMIO

La carriera di Hannes Reichelt potrebbe essere finita ieri a Bormio. Lo sciatore austriaco, caduto sulla Stelvio nel corso della discesa, si è rotto il crociato del ginocchio destro. Un bruttissimo colpo per il 39enne che rischia di non poter più tornare a correre visto l'età: oltre allo strappo del crociato, c’è uno strappo del tendine rotuleo. Trasportato via in elicottero, Reichelt è già stato operato nella clinica Kettenbrücke di Innsbruck.

Il suo palmares dice 13 vittorie in Coppa del mondo e l'oro in Super G ai Mondiali di Vail nel 2015. Per lui anche un argento iridato, sempre in Super G, nel 2011.