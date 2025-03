Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Livigno supera a pieni voti i test event di Aerials e Moguls

Mercoledì bis nelle gobbe, questa volta per il Dual Moguls, disciplina che farà il suo esordio assoluto nel programma a Cinque Cerchi proprio a Livigno, nel 2026. Nuovamente protagonisti nel maschile Kingsbury e Hiroshima, arrivati al testa a testa finale, che questa volta ha premiato il canadese, per la vittoria numero 99 in carriera. Terzo gradino del podio per lo svedese Filip Gravenfors. Anche nel femminile nuova passerella per le grandi firme della prova individuale, Kauf e Laffont, rispettivamente seconda e terza, battute, questa volta, dall’australiana Charlotte Wilson. Per Kauf e Kingsbury podi che significano anche la vittoria nella Coppa del Mondo di specialità.