Oakley, ecco la collezione snow: quante novità

Sono tantissime le novità Oakley per la stagione invernale 2024. Il brand ha svelato la sua nuova collezione Snow dove spicca Flexcape, il primo occhiale da sole a maschera ibrido per ogni occasione: unisce la funzionalità delle maschere da sci e degli occhiali da sole per dare vita a un eyewear sorprendente. Autentico capolavoro tecnico, questa invenzione è pensata per essere a proprio agio in qualsiasi contesto e racchiude la quintessenza del DNA Oakley, da sempre votato all’esplorazione e alla sperimentazione.