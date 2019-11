Lutto nello sci italiano: si è spento Mario Cotelli, il creatore della "Valanga azzurra"

Il movimento sciistico italiano non sarà più lo stesso: si è spento a 76 anni Mario Cotelli, colui che ha creato il mito della "Valanga azzurra" negli anni Settanta. L'annuncio è stato dato dal fratello Chicco, ma da diversi anni l'ex della Nazionale italiana di sci era in dialisi per una insufficienza renale. Cotelli da ct vinse tutti negli Settanta tra cui quattro Coppe del Mondo con Gustav Thoeni e una con Piero Gros.