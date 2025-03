Le compagne incoronano Brignone 'regina' dello sci

Il tutto per andare poi subito a dormire cercando di prendere presto sonno ed essere al meglio per il superG di oggi. Vinta la grande Coppa del Mondo e quella di discesa, Federica ha infatti nel mirino il grande slam dello sci. E cioè, come è nelle sue possibilità, la conquista anche delle coppe di superG e di gigante. E quindi vincere contemporaneamente tutte le coppe nelle tre diverse discipline in cui ha gareggiato durante la stagione. È un'impresa mai riuscita ad un azzurro. Ma per Federica in questa sua magica stagione tutto appare possibile.