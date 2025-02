Mondiali, la giovane Italia festeggia l'oro nel parallelo a squadre: "Ci siamo caricati a vicenda"

Enorme gioia anche per Della Vite e Collomb che, a differenza dei due colleghi, erano all'esordio nella disciplina centrando un risultato che potrebbe cambiare la loro carriera: "È clamoroso. Finalmente possiamo esultare anche noi dopo aver guardato a lungo gli altri. Probabilmente erano più forti, ma li abbiamo battuti. Tra un anno ci sono le Olimpiadi di Cortina, l'evento più importante della nostra vita. Abbiamo dimostrato di esserci e vogliamo festeggiare ancora - ha concluso il bergamasco a cui si sono aggiunte le parole della 18enne valdostana - . Non ho ancora realizzato cosa ho fatto perché stato tutto così veloce. L'altro giorno in allenamento eravamo rapidi, ma riuscire a portare a casa questo risultato è davvero gratificante".