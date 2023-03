In Alta Badia con Oakley: che divertimento ai Community Days

L'EVENTO

Sugli sci in compagnia di Deromedis e sul snowboard evoluzioni con i fratelli Framarin

Oakley Community Days in Alta Badia









© Oakley 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Due giorni di sci e snowboard in Alta Badia con Oakley. Community Days, l'evento. Un bel modo per la famiglia della "O allungata" di ritrovarsi e divertirsi sulla Gran Risa, una delle piste più importanti e storiche del mondo. Presente il fresco campione del mondo di ski cross Simone Deromedis che ha sciato con i giovani talenti del futuro svelando i trucchi della sua disciplina. Sullo snowboard, invece, i fratelli Framarin, Loris e Leo, che si sono esibiti in evoluzioni e salti per due giorni allo snow park brandizzato Oakley. Occasione anche per testare maschere, con la tecnologia Prizm, e caschi del brand di Luxottica: tutto all'insegna del divertimento.

OAKLEY, LA TECNOLOGIA PRIZM

Il nuovo video di Oakley porta gli spettatori fuori dal lab per mostrare la scienza alla base di Prizm in azione, esaltando i dettagli che caratterizzano una tecnologia davvero rivoluzionaria. Gli atleti del Team Oakley Sage Kotsenburg, Colby Stevenson, Cory Williams e Sage Erickson mettono Prizm alla prova vivendo ciascuno il proprio momento “WTF”: occhi sgranati e faccia incredula di fronte all’impatto di Prizm vissuto in prima persona. Che sia in montagna o su strada, ogni atleta porta le proprie capacità a un livello superiore con la tecnologia delle lenti Prizm. Oakley invita i consumatori a provare Prizm e vivere il proprio momento “WTF” scoprendo tutti i vantaggi che offre nel mondo reale.

Frutto di decenni di test all’avanguardia condotti in laboratorio e sul campo, la tecnologia delle lenti Prizm affina notevolmente i dettagli, assicurando una perfetta calibrazione del colore: una caratteristica pensata apposta per certi ambienti, perché regola i colori per aiutare a eliminare le distrazioni. Le lenti Prizm esaltano i dettagli necessari e al contrario riducono al minimo quelli superflui. In poche parole, migliorano ogni singola esperienza.

Lo snowboarder Sage Kotsenburg è il re incontrastato con Prizm Snow Rose Gold, che accentua i contrasti per vedere linee che gli altri non vedono;

Lo sciatore Colby Stevenson domina la montagna con Prizm Snow Argon, che migliora la percezione della profondità in condizioni di scarsa luminosità;

Il ciclista Cory Williams pedala con Prizm Road, evitando buche, crepe e altri ostacoli che altrimenti ne comprometterebbero l’avanzata;

La surfista Sage Erickson dà spettacolo con Prizm Tungsten, che migliora la vividezza, i contrasti e i colori in tempo reale.

“A volte i concetti scientifici non sono alla portata di tutti, ma di fatto la questione è molto semplice: Prizm rivela dettagli che normalmente si perderebbero a occhio nudo” ha dichiarato Ryan Saylor, Senior Vice President of Advanced Product Development di Oakley.

“Ogni volta che un nostro atleta indossa una montatura o una maschera con lenti Prizm, sul suo volto appare subito la tipica espressione ‘WTF’. Quel breve istante è il risultato di anni di ricerche, test e innovazioni per capire come migliorare la visione in certi ambienti. La cura per il dettaglio e la capacità di immaginare cosa sia in grado di fare una lente è ciò che davvero distingue Oakley.”

La tecnologia Prizm è disponibile su maschere e occhiali del brand, nella linea sole e in versione graduata. Per saperne di più sulla tecnologia delle lenti Prizm e per trovare le lenti Prizm più adatte al tuo stile di vita, visita Oakley.com e segui @Oakley.