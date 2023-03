Fratelli Framarin, una vita per lo snowboard: "Obiettivo Olimpiadi"

L'INTERVISTA DOPPIA

I due atleti Oakley in Alta Badia: "Un orgoglio rappresentare questo brand"

Snowboard, in volo con i fratelli Framarin





Passione snowboard in casa Framarin. Loris, classe 1998 e atleta dell'Esercito, e Leo, tre anni più piccolo e sulle orme del fratello. Da Morgex, Aosta, sognano le Olimpiadi sulla tavola. Fare trick ed evoluzioni la loro specialità, salti nell'aria dove "sentirsi liberi". Li abbiamo incontrati in Alta Badia, in occasione dei Community Days di Oakley. Un bel modo per divertirsi sulla neve e per noi di Sportmediaset si sono esibiti in salti mozzafiato.

Come è nata la vostra passione per lo snowboard?

Loris: "Ho cominciato a fare snowboard 14 anni fa a Courmayeur e penso sia stata la sensazione della neve fresca a farmi innamorare di questo sport".

Leo: "Praticavo lo sci, poi Loris e un mio amico mi hanno fatto provare lo snowboard e mi sono appassionato sin dal primo momento".

Che emozioni provate quando siete in “volo"?

Loris: "Quando faccio un trick impegnativo c’è molta concentrazione ed adrenalina, ma quando faccio un trick semplice e stiloso è solo divertimento e godersi “l’air time”".

Leo: "Quando sono in aria provo delle sensazioni bellissime. Ti direi che quelle che sento di più sono libertà e serenità".

Cosa "invidi" a tuo fratello?

Loris: "Mio fratello riesce a farsi volere bene da tutti e penso che questa sia una delle qualità più belle che ha, sicuramente ho da imparare da lui!".

Leo: "Loris è fortissimo, direi che gli “invidio” la grande quantità di trick che sa fare!".

Il grande obiettivo sono le Olimpiadi in casa del 2026?

Loris: "Sì, sono sicuramente sono uno dei miei obiettivi principali".

Leo: "Avere le Olimpiadi in casa è un sogno per me: dare tutto me stesso e fare bene a questo appuntamento è decisamente un obiettivo per il mio 2026".

Il vostro idolo?

Loris: "Ho avuto svariati idoli nel mondo dello snowboard tra cui sicuramente Halldor Hellgason. Al momento però è Torstein Horgmo!".

Leo: "Direi Halldor Helgason".

Qual è il salto che volete chiudere e sognate?

Loris: "Ti direi assolutamente lo Switchback 1800 Japan".

Leo: "Vorrei provare qualcosa di innovativo che nessuno ha mai fatto!".

Come sono stati questi due giorni di Community Days in Alta Badia con Oakley?

Loris/Leo: "Ci siamo divertiti tanto, è stato bello poter condividere la passione per la neve con gli altri snowboarder e sciatori e fare delle belle discese tutti insieme, testando i prodotti Oakley in compagnia. È stato divertente partecipare a questi momenti con la community di Oakley, ho cercato di dare a tutti un paio di dritte sui trick – un vero momento di condivisione!".

Cosa rappresenta Oakley per voi?

Loris/Leo: "Siamo appassionati di Oakley sin da ragazzini e abbiamo spesso chiesto a nostra madre delle cose di Oakley come regalo: oggi poter rappresentare questo brand è per noi un po' un orgoglio!".