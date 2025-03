Tripudio norvegese a Sun Valley: Haugan vince lo slalom, Kristoffersen la Coppa del Mondo di specialità

Il francese è stato molto veloce nella prima metà del tracciato, tuttavia un piccolo inciampo a metà pista non gli ha permesso di passare davanti fermandosi a un passo dal miglior tempo, mentre l'esperto norvegese ha fatto scatenare i suoi cavalli terminando a quattordici centesimi dalla vetta davanti all'austriaco Fabio Gstrein e al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Male Alex Vinatzer che, al fine di non prendersi rischi su una pista rovinata, ha messo in campo una sciata molto rotonda che però lo ha allontanato dai migliori fermandosi in ventunesima posizione a 3"04 dalla vetta.