Mondiali: Raphael Haaser vince a sorpresa l'oro in gigante maschile, 9° posto per Luca De Aliprandini

Niente da fare per Luca De Aliprandini che non è riuscito a replicare l'exploit della prima manche. Il 34enne trentino ha provato a forzare nella discesa decisiva mostrandosi pulito nel tratto alto, ma guadagnando soprattutto nel secondo muro complice la gestione del salto. Nel finale all'azzurro sono mancate però le forze concludendo in nona piazza poco dietro Timon Haugan, settimo dopo aver realizzato il miglior tempo in prima manche. Fuori dalla top twenty gli altri italiani con Giovanni Franzoni ventesimo, Alex Vinatzer ventunesimo e Filippo Della Vite ventiquattresimo.