Gioia Brignone: "Orgogliosa per la prima vittoria in discesa, finalmente ce l'ho fatta"

E' felice Federica Brignone dopo aver vinto a St. Anton la prima gara in discesa libera della sua carriera. "E' stata una gara sofferta, sapevo che le condizioni sarebbero migliorate - ha spiegato la campionessa azzurra -. Mi dispiace per Laura Pirovano, meritava il primo podio. Ma questa giovane svizzera già in prova era andata forte e me l'aspettavo". "La mia manche non è stata perfetta, ma ho fatto scorrere gli sci e finalmente ce l'ho fatta", ha aggiunto.