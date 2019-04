Vonn, operazione e regalo dalla Fiorentina

02/04/2019

Maglia speciale per la regina dello sci Lindsey Vonn che ha ricevuto ed esposto orgogliosamente la tenuta da gioco con il numero 1 della Fiorentina, squadra di cui ha dichiarato più volte di essere simpatizzante. È la stessa società viola ad annunciarlo sul proprio sito internet, sottolineando anche il "grande impegno" della campionessa americana "a favore dell'istruzione e della cultura sportiva, anche fuori dalle piste da sci con la Fondazione che porta il suo nome".



La Fiorentina ha quindi rivolto un "in bocca al lupo di pronta guarigione a Lindsey che attraverso i suoi canali social ha fatto sapere di stare bene dopo un intervento chirurgico effettuato qualche ora fa". La Vonn che si è ritirata dopo i Mondiali di Aare è finita sotto i ferri per un intervento al ginocchio sinistro.