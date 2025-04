Federica Brignone dimessa dalla clinica la Madonnina: "Olimpiadi? Solo se potrò farle al meglio"

Brignone riprenderà dunque il percorso di riabilitazione già iniziato tra le mura della Madonnina il prima possibile per tentare di tornare sugli sci entro la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. La speranza quella di rimettersi sugli sci a fine settembre per arrivare in buone condizioni all'appuntamento di Milano CortinA: "Devo ringraziare tutti per avermi curarato subito", ha detto Brignone. "Ero nel momento più bello della mia vita ed è successa questa cosa. Succede. Così tosta è un po' troppo, ma ho ricevuto così tanto affetto che devo solo ringraziare".