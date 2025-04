Fastest Known... Mago: Translagorai-bis per Nadir Maguet tra trail e skialp

L'uno-due di Maguet tra autunno e fine inverno (o meglio inizio primavera) in Trentino fa il paio (anzi, qualcosa in più) con le precedenti imprese di Nadir degli anni scorsi a metà strada tra skyrunning e alpinismo, da lui firmate nel 2022 sul Grossglockner (il Gran Campanaro), con i 3798 metri del suo punto culminante a massima elevazione dell'Austria, salita in velocità portata a termine nel mese di settembre, alla fine di un'estate che era iniziata con altrettante performances lungo due delle creste di roccia, neve e ghiaccio più impegnative dell'intero arco alpino: la Hinterglat dell'Ortles e la Biancograt del Piz Bernina. (entrambe a luglio). Un marchio di fabbrica insomma, in ogni stagione dell'anno e nei più diversi tipi di "assetto", oltretutto abbinati! Non resta che attendere notizie da Nadir su un eventuale nuovo tentativo di strappare a Kilian Jornet l'FKT più prestigioso in assoluto, quello sul Cervino, o meglio sul percorso Cervinia-vetta del Cervino e ritorno al punto di partenza, da Nadir tentatao appunto senza successo alla fine di agosto del 2023, al quale le tre salite da "primato" dell'estate precedente avevano fatto (anche ma non solo) da altrettante prove generali.