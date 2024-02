Due anni a Milano-Cortina 2026: festa di luci per il countdown a Livigno

© Livigno Ufficio Stampa

Da Milano a Livigno, da Cortina... a Sanremo! Tra attesa e corsa contro il tempo, aspettative e qualche preoccupazione, il conto alla rovescia verso Milano-Cortina 2026 è sceso martedì 6 febbraio sotto la fatidica soglia dei due anni alla cerimonia d'apertura (settecentotrenta giorni). La venticinquesima edizione dei Giochi Olimpici Invernali è infatti in programma da venerdì 6 a domenica 22 febbraio 2026. La scadenza è stata ricordata nella metropoli lombarda e nella "Perla delle Dolomiti" ma anche a Livigno, vero e proprio terzo polo dei Giochi per le prove di sci freestyle e snowboard. Nel Piccolo Tibet delle Alpi verranno assegnate ventiquattro medaglie d'oro, il numero più alto (per località) dell'intera manifestazione. Nell'ambito dell'Olimpiade più "diffusa" di sempre, oltre che a Livigno i Giochi di Milano e Cortina saliranno in Valtellina anche per alcune prove dello sci alpino (Bormio), mentre la provincia di Trento sarà protagonista per lo sci nordico e il salto con gli sci (Val di Fiemme/Predazzo) e quella di Bolzano per il biathlon ad Anterselva/Antholz. I Giochi Olimpici Invernali tornano per la terza volta in Italia: vent'anni dopo Torino 2006, settanta dopo Cortina d'Ampezzo 1956. Segna invece un mese in più (settecentocinquantotto giorni) il countdown per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina: la quattordicesima edizione è in calendario da venerdì 6 a domenica 15 marzo 2026, per la seconda volta in Italia dopo Torino. Le Paralimpiadi Invernali sono nate infatti nel 1976.