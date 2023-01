Coppa del Mondo: niente record per Shiffrin, vince Duerr

SCI FEMMINILE

La tedesca trionfa nello slalom di Spindleruv Mlyn davanti all'americana, che resta a 85 successi ma si aggiudica la coppa di specialità

© Getty Images Sorpresa a Spindleruv Mlyn: Lena Duerr vince lo slalom e rimanda il record di successi in Coppa del Mondo di sci di Mikaela Shiffrin. In Repubblica Ceca, la tedesca si impone con il tempo di 1'30"91, a +0"06 dall'americana, che resta a -1 da Stenmark ma si consola con il trionfo in coppa di specialità. Sul gradino più basso del podio sale la croata Zrinka Ljutic (+0"49), mentre la migliore delle italiane è Anita Gulli, quindicesima a +2"41.

Finale inaspettato a Spindleruv Mlyn: proprio quando sembra tutto apparecchiato per il successo numero 86 in Coppa del Mondo di sci, Mikaela Shiffrin chiude seconda lo slalom in Repubblica Ceca, dilapidando il vantaggio di 67 centesimi accumulato dopo la prima metà di gara e lasciando la vittoria alla tedesca Lena Duerr, con il podio completato dalla croata Zrinka Ljutic.

La manche d'apertura sembra anticipare il successo dell'americana, prima con il tempo di 44"66 a +0"67 dalla tedesca. La seconda sembra un conto alla rovescia per il record di Shiffrin, ma Duerr firma un gran tempo (45"53, meglio solo l'austriaca Gritsch) e si prende la prima posizione in 1'30"91. La statunitense paga i 46 centesimi persi nel solo primo rilevamento cronometrico e alla fine è seconda a +0"06. Rinviato l'aggancio a Stenmark: bisognerà attendere il rientro dai Mondiali. Shiffrin può comunque consolarsi con il trionfo nella coppa di specialità: a due gare dal termine, è a +255 su Wendy Holdener e Petra Vlhova, tredicesima di giornata.

L'Italia sembra sorridere alla fine della prima manche grazie ad Anita Gulli, settima a +1"57, ma nella seconda manche la torinese perde otto posizioni e chiude quindicesima con il tempo di 1'33"32, lo stesso dell'austriaca Katharina Truppe e superiore di appena un centesimo a quello di Marta Rossetti. Diciannovesima Lara Della Mea (+2"56), trentesima Vera Tschurtschenthaler (+4"02).