Coppa del mondo: l’Austria fa doppietta nel parallelo di Lech

Hirschbuehl batte Raschner in finale, McGrath sconfigge Kristoffersen per il terzo posto. Vinatzer fuori agli ottavi

Grande festa austriaca nel parallelo di Lech di Coppa del mondo di sci. I padroni di casa centrano la doppietta con la vittoria di Christian Hirschbuehl, al primo successo in carriera, davanti al connazionale Dominik Raschner, battuto per 7 centesimi. Sul podio anche il norvegese McGrath, che ha ragione del più quotato Kristoffersen nella sfida per il terzo posto. Esce agli ottavi invece l’unico italiano qualificato, Vinatzer, eliminato da Read.

Christian Hirschbuehl sorprende tutti nel parallelo di Lech. Nella Coppa del mondo di sci 2021/2022, l’austriaco si impone davanti al connazionale Dominik Raschner, ottenendo il suo primo successo in carriera. Un trionfo arrivato per soli 7 centesimi nella seconda manche, rimontando lo svantaggio di mezzo secondo maturato nella prima contro il classe ’94, qualificatosi con il miglior tempo della mattina. Terzo posto per il norvegese Atle Lie McGrath, che sconfigge il più quotato Henrik Kristoffersen nella finalina. Tutti i primi tre della gara festeggiano il loro primo podio di Coppa del mondo in carriera. Nel suo percorso, Hirschbuehl ha eliminato lo sloveno Kranjec agli ottavi, il canadese Philp ai quarti e Kristoffersen, rimontando mezzo secondo di ritardo, in semifinale.

Termina già agli ottavi di finale l’avventura di Alex Vinatzer, l’unico italiano che si era qualificato tra i migliori sedici. L’azzurro cede al canadese Erik Read sfiorando la rimonta dopo aver terminato la prima manche con 19 centesimi di ritardo: davanti a quattro porte dalla fine sulla pista rossa, perde il passo proprio nel momento decisivo e viene eliminato. Va ancora peggio al francese Alexis Pinturault, fuori nelle qualificazioni per una caduta nella seconda manche. Il francese, vincitore della Coppa del mondo generale nella scorsa stagione, lascia per strada punti preziosi per la lotta di quest’anno. Intanto Hirschbuehl raggiunge Odermatt (assente per preparare le prossime gare in America) in testa alla classifica, a quota 100 punti.