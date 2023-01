Coppa del Mondo: Kristoffersen trionfa nello slalom di Wengen

SCI UOMINI

Il norvegese batte Meillard, sul gradino più basso del podio il connazionale Braathen. Sala e Vinatzer in top 10 per l'Italia

© Getty Images Henrik Kristoffersen vince lo slalom di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. In Svizzera, il norvegese trionfa con il tempo complessivo di 1'51"18, anticipando per due decimi il padrone di casa Loic Meillard. Sul gradino più basso del podio Lucas Braathen (+0"49), che anticipa Strasser. Due italiani in top 10: sono Tommaso Sala e Alex Vinatzer, rispettivamente ottavo (+2"35) e decimo (+3"01) dopo le due manche.

La Norvegia si conferma inarrestabile nello slalom maschile della Coppa del Mondo di sci. A Wengen, in Svizzera, a trionfare è Henrik Kristoffersen, che dopo la delusione di Adelboden anticipa tutti fermando il tempo in 1'51"18 dopo le due manche, soffiando inoltre la vittoria al padrone di casa Loic Meillard, primo in mattinata.

L'elvetico, infatti, è davanti a tutti e con quasi mezzo secondo di vantaggio sui rivali: Kristoffersen è a +0"45, con Braathen a +0"48. I due norvegesi, però, trovano una grande seconda manche: il vincitore di Adelboden chiude sul gradino più basso del podio, anticipando di un secondo Linus Strasser, che deve così accontentarsi del quarto posto. Kristoffersen è perfetto e qualche errore di troppo condanna Meillard, a 1'51"38, vale a dire due decimi in più rispetto al vincitore di giornata.

Giornata positiva per l'Italia, che ne piazza due in top 10: Tommaso Sala, sesto in mattinata, è ottavo con il tempo complessivo di 1'53"53, a +2"35. Alex Vinatzer, invece, recupera ben tre posizioni e si piazza decimo in 1'54"19 (+3"01). Nella classifica di specialità, domina la Norvegia: Kristoffersen si riprende il pettorale rosso con 320 punti, 10 in più di Braathen. Resta terzo a 241 Manuel Feller, out nel corso della prima manche.