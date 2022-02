Coppa del Mondo: a Kristoffersen lo slalom di Garmisch, ottima rimonta di Vinatzer

SCI

Il norvegese batte lo svizzero Nef, che inforca nella seconda manche, e salgono sul podio Meillard e Feller. Rispetto alla prima manche il bolzanino guadagna 16 posizioni

Henrik Kristoffersen conquista lo slalom maschile di Garmisch, prima gara della Coppa del Mondo di sci alpino dopo l’Olimpiade invernale di Pechino 2022. Il norvegese si prende la scena con il tempo complessivo di 1:46.14. Tanguy Nef, in vantaggio nella prima manche, rimane a mani vuote dopo avere inforcato Loic Meillard e Manuel Feller completano il podio. Dal 23° posto della mattina, Alex Vinatzer agguanta una buonissima settima posizione. Getty Images

Henrik Kristoffersen centra il primo successo stagionale e il numero 20 in carriera in slalom. Pur alle spalle dello svizzero Tanguy Nef al termine della prima manche, il norvegese sfrutta l’inforcata sul più bello del leader della mattinata per andarsi a prendere lo slalom maschile di Garmisch-Partenkirchen. Kristoffersen si esalta su una pista così tecnica come quella bavarese. A maggior ragione in condizioni difficili sul sale e un tracciato sempre più segnato nella seconda manche, dove il fuoriclasse scandinavo firma un capolavoro, sbagliando in avvio per poi rimontare. Brucia così di 14 centesimi Loic Meillard, costretto a un altro secondo posto. Manuel Feller, terzo, è ora vicinissimo alla vetta della Coppa di slalom, visto che Braathen esce di scena nella prima manche, come Foss-Solevaag. Mentre nella seconda è deragliato il campione olimpico Clément Noel.

Per quanto riguarda l’Italia, è veramente brillante la rimonta di Alex Vinatzer tra le due porzioni di gara: da 23°, qual era, il bolzanino centra la settima posizione. Quindi 11° Stefano Gross, 14° Tommaso Sala e, infine. 21° Giuliano Razzoli. Nella classifica generale rimane saldamente in vetta Odermatt con 1.200 punti contro gli 825 di Kilde ed i 692 di Mayer. Nella Coppa di specialità Braathen è fermo a 257 punti e Feller si porta a -1. Terzo Meillard a -10 punti, poi Feller a -12.