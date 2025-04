Lara Colturi lascia l'Albania e vuole tornare in Italia: Milano-Cortina 2026 a rischio?

L'Italia potrebbe contare su una forza in più in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. In vista della rassegna a cinque cerchi potrebbe vestire d'azzurro anche Lara Colturi che, secondo quanto riportato dalla stampa locale, avrebbe deciso di lasciare l'Albania per fare ritorno nel Bel Paese. La 18enne piemontese avrebbe già inoltrato la richiesta alla FIS in seguito ad alcuni problemi economici riscontrati dalla federazione con sede a Tirana, tuttavia affinché il cambio di nazionalità possa avvenire, servirebbe l'ok del Comitato Olimpico locale.