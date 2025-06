Cagliari, ceduto Hatzidiakos al Copenaghen

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pantelis Hatzidiakos che si trasferisce all’FC Copenhagen a titolo definitivo". Con questa comunicazione il Cagliari ha confermato la cessione del difensore greco alla squadra danese. "In Sardegna dall’estate 2023, il difensore greco ha esordito in maglia rossoblù il 17 settembre all’Unipol Domus contro l’Udinese (0-0). Dopo 15 presenze con il Cagliari, totalizzate tra campionato e Coppa Italia, ha giocato la stagione appena conclusa in prestito proprio tra le fila del Copenhagen, con cui ha vinto il titolo di Campione di Danimarca e la coppa Nazionale. Buon proseguimento di carriera, Pantelis".