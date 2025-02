Mondiali, Federica Brignone regala l'argento all'Italia nel supergigante femminile

Terza piazza per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l'americana Laura Macuga che si sono fermate a ventiquattro centesimi dalla vetta. La scandinava ha sovvertito il pronostico che l'avrebbe vista forzare nella parte alta e che invece l'ha vista recuperare nell'abbrivio finale concludendo a ventiquattro centesimi da Venier così come la statunitense che ha firmato il miglior tempo nel primo intermedio perdendo però progressivamente a causa di un'azione molto incisiva. Macuga si è però lanciata verso il traguardo particolarmente veloce strappando così la medaglia a Sofia Goggia. La 32enne di Astino ha rischiato ancora una volta il tutto per tutto sbilanciandosi dopo poche porte e finendo lunga sul salto di Ulli Maier. Tutto ciò le ha fatto perdere velocità rispetto alle colleghe tentando di recuperare nel finale, ma ciò non è bastato per evitare il quarto posto a trenta centesimi.