Brignone non si ferma dopo la vittoria di Semmering: "Era un mio obiettivo, ora voglio ripetermi a Kranjska Gora"

"Semmering era un obiettivo visto che mi mancava ancora il podio. Ho trovato un buon feeling con una neve primaverile, un po' calda, portando così in gara quelle sensazioni che ho ricevuto in allenamento - ha spiegato la 34enne di La Salle dopo l'arrivo -. Negli ultimi due giorni mi sono trovata bene con gli sci da gigante nonostante le poche giornate dedicate alla specialità e ora non vedo l'ora di ripetermi a Kranjska Gora che aprirà un periodo no stop".