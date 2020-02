Biathlon, Mondiali: Wierer d'oro nell'inseguimento! Battute Herrmann e Røiseland  

MONDIALI BIATHLON

Splendida medaglia d'oro per Dorothea Wierer nei Mondiali di biathlon in corso nella sua Anterselva (Bolzano). L'azzurra trionfa alla Südtirol Arena, che la accoglie al traguardo con un'ovazione da regina: Wierer vince il testa a testa decisivo dell'ultimo poligono con la norvegese Marte Olsbu Røiseland, che poi perde anche il secondo posto in favore della tedesca Denise Herrmann, troppo superiore nella sciata. Lisa Vittozzi chiude solo 27esima.

La regina di Anterselva ora ha una corona in testa e una medaglia d'oro al collo. Dorothea Wierer si laurea campionessa mondiale dell'inseguimento femminile (10 km) proprio dove è nata e cresciuta, dando seguito all'oro nella partenza in linea di Östersund 2019. Quella di Wierer, partita settima in virtù del risultato della sprint, è una cavalcata trionfale verso la gloria, perché l'azzurra trova subito il ritmo giusto al poligono e infila una sessione di tiro perfetta dopo l'altra. Tre consecutive, per la precisione: le tiene testa solo Marte Olsbu Røiseland, vincitrice della sprint che però ha un errore in avvio. Arrivano appaiate all'ultimo poligono: è un duello rusticano. Chi sbaglia paga, chi è più continua si prende l'oro. Wierer fa 4/5, la norvegese commette un errore in più, nel frattempo arriva Denise Herrmann: la tedesca, qualora facesse 5/5 sarebbe la favorita per l'oro, non dovendo percorrere giri di penalità. Invece sbaglia l'ultimo tiro e si preclude la vittoria, accontentandosi dell'argento davanti a Røiseland: arriva a +9.50 da Dorothea, dopo aver seminato la norvegese (+13.8). Quarta la svedese Hanna Öberg (+22.3), completano la top ten Hinz, Fialkova, Preuss, Hauser, Bendika e Gasparin. Delude le aspettative Lisa Vittozzi, 27esima con tre errori al poligono (+1:57.4), mentre Federica Sanfilippo è 33esima (+2:31.8).