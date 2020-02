Biathlon, Mondiali Anterselva: la Norvegia domina la staffetta, solo noni Wierer e Hofer per l'Italia

MONDIALI BIATHLON

Va alla Norvegia la medaglia d'oro nella single mixed relay dei Mondiali 2020 di biathlon ad Anterselva, con la coppia composta da Marte Olsbu Roeiseland e Johannes Boe che non tradisce le attese e vince la staffetta in una gara vissuta da grandi favoriti. Completano il podio Germania e Francia, delude invece l'Italia. Dorothea Wierer e Lukas Hofer concludono al nono posto, pagando i troppi errori al poligono che vanificano una grande rimonta.

Continua a rivelarsi un calvario questo finale di stagione 2020 del biathlon azzurro, con l'Italia che nemmeno nella prova di single mixed relay (la staffetta mista singola) riesce a prendersi qualche soddisfazione in un periodo che da azzurro si stava tingendo di grigio e ormai comincia ad assumere le tonalità nel nero. Non basta infatti affrontare la prova con due fuoriclasse come Dorothea Wierer e Lukas Hofer per risollevare le sorti di una settimana molto complicata per l'Italia, che non a caso è costretta anche a un via da una posizione molto arretrata in lista di partenza. Ma la posta in palio è altissima: Hofer con una medaglia diventerebbe l'italiano con più podi olimpici e mondiali dell'intera storia nazionale del biathlon, mentre Dorothea (che in questi mondiali ha già vinto due ori e un argento, mettendosi sulle spalle l'intero movimento) punta a eguagliare Stefania Belmondo.

La giornata non è certo facile, anche perché i favoritissimi norvegesi Marte Olsbu Roeiseland e Johannes Boe partono con il vento in poppa, ma un'indomita Wierer fa di tutto per sovvertire i pronostici. E almeno nella parte centrale di gara sembra riuscirci. Partita con l'handicap di ritrovarsi a centro gruppo, l'azzurra deve già avvalersi di tre ricariche nel corso del primo giro. Poi costruisce un'incredibile rimonta, portandosi dal sedicesimo posto da cui lascia il secondo poligono al sesto, sfruttando anche l'ottimo lavoro di Hofer. Addirittura una straordinaria Dorothea mette nel mirino il terzetto di testa in vista dell'ultimo poligono in piedi, dove però la grande fatica viene pagata nella maniera più dolorosa: con quattro errori. Che fanno salire il conteggio generale a 13 ricariche, con l'Italia costretta a un nono posto enormemente deludente.

Gioisce così una Norvegia che conferma l'oro del 2019 e alle sue spalle può esultare anche l'ottima Germania di Franziska Preuss e Erik Lesser, capace di conquistare un argento di grande valore. Bronzo che sorride invece alla Francia di Anais Bescond e Emilien Jacquelin, il che significa che ancora una volta tra le grandi deluse c'è una Svezia che chiude quarta anche a causa dei suoi sette errori. Ma sicuramente le facce meno contente, dopo la giornata di Anterselva, sono quelle del movimento italiano.