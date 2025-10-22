Bivacco a 6900 metri per Barmasse e compagni: "Unico pensiero la sopravvivenza"

È alpinista e comunicatore attivo nella divulgazione della cultura della montagna. Autore dei libri "La montagna dentro" e "Cervino la montagna leggendaria", regista e interprete di documentari sull'alpinismo, rappresenta la quarta generazione di guide alpine della sua famiglia. Il suo nome è legato a importanti ascensioni realizzate in tutto il mondo, come la via nuova aperta in solitaria sul Cervino; la salita in stile alpino della Parete Sud dello Shisha Pangma (metri 8027) in Himalaya in appena tredici ore; la prima ascensione della liscia lavagna granitica del Cerro Piergiorgio e la nuova via sul Cerro San Lorenzo in Patagonia; la prima salita del Beka Brakay Chhok in Pakistan e altre ancora. Sulla sua montagna di casa, il Cervino, Hervé ha lasciato in modo incisivo la sua traccia fino a diventare l’alpinista che, tra vie nuove, prime invernali e prime solitarie, ha compiuto più exploit.