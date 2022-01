Audi a Cortina: la partnership estesa a sostegno della sportività e della valorizzazione del territorio

AVANTI INSIEME

Nuove macchine per Goggia, Brignone e Bassino

Audi e il mondo degli sport invernali, un legame iniziato nel 2001 e diventato ormai un sinonimo. In qualità di Title Sponsor di Audi FIS Ski World Cup, presidia per il 20esimo anno consecutivo le tappe di Coppa del Mondo sul territorio italiano. Parallelamente, da 14 anni, Audi sostiene gli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), attraverso un rapporto che da partnership si è trasformato in una condivisione di strategie e di comunicazione basata sulla comune attenzione all'eccellenza e ricerca della performance. Goggia, Brignone e Bassino: ecco le nuove Audi

























































































L’impegno Audi nel mondo alpino non si ferma al sostegno al circo bianco ma prosegue con la presenza sul territorio con iniziative esclusive e investimenti mirati all’approccio sostenibile e all’utilizzo attento delle risorse. La Casa di Ingolstadt conferma così per i prossimi tre anni la partnership con il Comune di Cortina al fine di dare continuità al piano di sviluppo del territorio e alla valorizzazione dell’ecosistema alpino iniziato nel 2017. Un percorso all’insegna dell’innovazione e del rispetto ambientale, anche grazie al pool di vetture full electric e plug-in hybrid Audi a disposizione della municipalità, che è il frutto di una comunione di intenti e un’affinità valoriale profonda e che ha l’obiettivo di sostenere Cortina come location d’avanguardia e laboratorio di innovazione.

Infatti, al fine di supportare l’adozione di vetture a zero impatto e con l’obiettivo di incrementare sempre più l’integrazione tra le tecnologie sostenibili Audi e la località, grazie alla collaborazione di Enel X, è stata implementata nella località un’infrastruttura di 5 punti di ricarica per mettere a disposizione di tutti gli utenti soluzioni e servizi per la mobilità sostenibile.

Nell’area di Fiames, che grazie ad Audi è stata riqualificata in una pista su ghiaccio dedicata alle attività di driving experience, il pubblico può cimentarsi in prima persona nella prova dei modelli più recenti della gamma Audi, con il supporto di istruttori qualificati.

Le vetture a disposizione offrono la possibilità di mettere alla prova la potenza, il controllo e la precisione della trazione quattro nella sua declinazione meccanica e in quella elettrica, appannaggio della gamma e-tron. Il proving ground è aperto al pubblico sia nel periodo invernale sia nella stagione estiva ed è possibile iscriversi al seguente link : https://myaudi.it/it/audi-driving-experience/audi-driving-experience-a-cortina-d-ampezzo-winter/

Proprio nell’Audi Dynamic Area di Fiames, in occasione della presenza delle atlete per la gara di Coppa del Mondo del 22/23 gennaio, Audi ha deciso di celebrare i successi delle Azzurre con una Driving Experience esclusiva per Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone. Le Campionesse hanno così potuto misurarsi rispettivamente con Audi RS 6 Avant e Audi Q7 TFSI e, i modelli che le supporteranno negli spostamenti durante il prossimo anno nel segno della versatilità d’uso, della sicurezza, della sportività e del piacere di guida.

Per coniugare assieme performance e attenzione al territorio, amplificando le eccellenze locali, Audi prosegue inoltre la collaborazione con Dolomiti Superski, attiva dal 2016. Realtà fortemente attenta alla sicurezza e al rispetto del territorio, il Dolomiti Superski è un’eccellenza mondiale che gestisce le piste, gli impianti di risalita e l’innevamento di 16 comprensori (compresa l’Alta Badia, partner Audi anch’essa dal 2016), garantendo condizioni perfette per le performance sugli sci in serenità e nel rispetto dell’ambiente alpino. Il livello di digitalizzazione raggiunto ha permesso inoltre di riaprire gli impianti in sicurezza tramite l’ideazione di un sistema automatico per validare il Green pass allo skipass anche in maniera preventiva, una volta acquistato l’abbonamento scelto.

Infine, fra le vie della località, grazie all’expertise sul tema della mobilità e coerentemente con l’avanguardia tecnologica del marchio, Audi si è fatta promotrice di un progetto dedicato alla tutela del territorio, le Audi Digital Island. Si tratta dello sviluppo di un arredo urbano costituito da installazioni digitali presenti in tutte le principali zone di passaggio che, come un osservatorio, rilevano e mostrano l’interazione tra uomo e ambiente. Nei prossimi mesi inoltre verrà ulteriormente sviluppato.

Frutto della condivisione di visioni e di una fattiva collaborazione tra i diversi protagonisti del territorio, il contributo del marchio dei quattro anelli conferma l’attitudine Audi al sostegno delle eccellenze locali e all’utilizzo intelligente delle risorse, per un approccio sostenibile che guarda al futuro.