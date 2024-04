Linzone Trail apre Fly-Up Sport: Poli e Rota, fuga per la vittoria

TRAILRUNNING

Zambelli e Vagni la spuntano nella prova entry level della prima edizone dell'evento con campo base a Palazzago

© Diego De Giorgi Meta classica degli allenamenti dei trailrunners bergamaschi (e dei semplici escursionisti) che per la sua accessibilità ne affollano in ogni stagione dell'anno i entieri e la panoramica cima, il Monte Linzone ha finalmente fatto l’upgrade agonistico grazie alla nascita di una gara che ne porta il nome: Linzone Trail appunto. La new entry del calendario ha fatto il suo esordio domenica 7 aprile, prendendosi subito il compito di aprire la nuova stagione del circuito di gare in natura (otto in totale) organizzato da Mario Poletti e dallo staff di Fly-Up Sport. Successo di critica per una prima edizione che era attesissima da mesi e che non ha tradito le aspettative di atleti, accompagnatori, pubblico e popolazione locale. Debutto in... società per l'evento LT con una giornata piuttosto calda dal punto di vista meteo, ancora di più per quanto riguarda lo spirito di competizione che ha vissuto il suo acme nel passaggio sulla vetta del Linzone, ampia cima con vista praticamente a perdita d'occhio sulla vicina Pianura Padana ma anche - in condizioni favorevoli, anzi perfette - su alcuni "giganti" delle Alpi Occidentali: dal Monviso al Monte Rosa. Oltre quattrocentocinquanta i concorrenti al via, equamente distribuiti sulle due prove in programma: Linzone Trail Lungo (LTL) da 29 chilometri e 1700 metri D+ e Linzone Trail Corto (LTC) la cui fiche tecnica recitava 16 chilometri e 700 metri di dislivello positivo. GPM-gara e giro di boa degli itinerari ovviamente i 1392 metri della croce di vetta del Linzone. Campo base dell’evento invece l’area feste di Palazzago, la cui amministrazione ha fortemente creduto nel progetto Linzone Trail, insieme a numerosi sponsor, a diverse realtà locali e ai volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della prime edizione. Tenendo fede ai favori del pronostico, ad imporsi nella prova-clou sono stati Paolo Poli (team Pegarun) e Daniela Rota di Fly-Up Sport/Team Scott. La corazzata Pegarun del presidente Giorgio Pesenti ha piantato la propria bandierina anche sul gradino più alto del podio della prova d’ingresso, in questo caso però in gara-donne con Monica Vagni. Tra gli uomini invece a spuntarla "di corto muso" è stato Federico Zambelli dei Runners Bergamo.

© Alessio Beri

LTC LINZONE TRAIL LUNGO

Reduce dal successo di Arrancabotta Trail e quindi nella classifica generale del mini circuito invernale La Due sul Brembo (aperto da Ubiale Mountain Run), Paolo Poli ha chiuso la missione-vittoria con il tempo di due ore, 38 minuti e 23 secondi. Al comando delle operazioni fin dal via, l'atleta di Casnigo (in alta Val Seriana) ha però dovuto tenere a bada le velleità dell'altra "aquila" Pegarun Stefano Rota. Il beniamino di casa ha alzato bandiera bianca solo in vista del finale, permettendo al di lì a poco vincitore di prendere definitivamente il largo... lungo l’ultima discesa, presentandosi al traguardo con un vantaggio di un minuto e 50 secondi sul compagno di colori giallo-rosso-neri. Linzone Trail Lungo: dove osano... le aquile, insomma!

© Pegarun

Più cospicuo il ritardo di Angelo Nespoli (GS Orobie), che ha bloccato la fotocellula del cronometraggio su un tempo di otto minuti più alto di quello di Rota e quindi molto vicino ai dieci da quello di Poli, mettendo le mani (anzi i piedi) su un peraltro molto buon terzo posto finale. Quarta e quinta casella del ranking in quest'ordine per Maichol Capelli (Team GAAREN#BEaHERO) e per Mauro Rota che ha in un certo senso pareggiato i conti “societari” nella top five tra GS Orobie (la sua squadra di appartenenza) e il team Pegarun.

© Diego De Giorgi

Tutto come da programma o quasi per Daniela Rota in gara-donne. Come Poli al maschile, anche la toprunner bergamasca ha dovuto fiaccare sulla distanza la resistenza delle sue avversarie. Nella lunga picchiata finale dalla croce di vetta del Linzone fino al traguardo, Daniela ha chiuso a suo favore la partita, probabilmente anche grazie alla sua buona conoscenza del terreno di gara. Tempo finale di tre ore, 25 minuti e 46 secondi per Rota, 32esima di una classificata assoluta da 208 finishers. Secondo gradino del podio per Nicole Ruggeri (GAAREN BEaHERO) con un distacco di un paio di secondi superiore ai quattro minuti, terzo per Rita Cattaneo dei Runners Bergamo che ha chiuso l’anello di gara tre ore, 30 minuti e 34 secondi dopo il segnale di partenza. Ai piedi del podio Laura Basile di GS Orecchiella Garfagnana, top five-donne sigillata da Arianna Mariani dei Runners Bergamo.

© Alessio Beri

LTC LINZONE TRAIL CORTO

Sul più veloce e nervoso tracciato della prova breve della “corta” Federico Zambelli (Runners Bergamo) ha prevalso in gara-uomini con il tempo di un’ora, 21 minuti e 10 secondi sul Falco lecchese Luigi Pomoni (staccato di un minuto e 27 secondi). Terzo gradino del podio per Roberto Antonelli di Altitude Race (due minuti e 54 secondi il suo ritardo dal vincitore). Tra le donne Monica Vagni rientra alla base di Palazzago un’ora, 39 minuti e 11 secondi dopo averla lasciata (25esima di una classifica generale da 205 finishers), seminando Cristina Sonzogni di Elle Erre ASD (distacco di cinque minuti e 49 secondi) e Silvia Mazzoleni Ferracini (Runners Bergamo), al traguardo otto minuti e 58 secondi dopo la vincitrice.

© Pegarun

CALENDARIO FLY-UP SPORT 2024

Smarcata con la new entry Linzone Trail la prima tappa stagionale, il circuito Fly-Up Sport prosegue sabato 27 aprile con il classico appuntamento di La Valzurio Trail di Nasolino/Oltressenda Alta (Val Seriana) da 23 chilometri e 1300 metri di salita/discesa nello scenario a tratti fiabesco della appartata Valle Azzurra che porta fino ai piedi del Pizzo della Presolana, la regina delle Prealpi Orobie.

Scatto in avanti a giugno con l'uno-due ad alta quota (e alta intensità) di Trail del Centenario (Foppolo) e MUST Memorial Ultra Scalve Trail. Spazio nel cuore dell'estate al tradizionale appuntamento goliardico di Magut Race (metà luglio). Dopo la meritata pausa agostana sarà la volta della Sapel Nè del primo sabato di settembre. Il rush finale del circuito muove dalla tappa pienamente autunnale di Val del Riso Trail. A quel punto ne resterà solo una: stiamo parlando del gran finale prenatalizio di Monte Misma Xmas Trail, in Val Seriana (proprio alle sue porte) come buona parte delle tappe di Fly-Up Sport 2024.

RINGRAZIAMENTI

SCOTT ITALIA, LOVATO ELECTRIC, EFFEDIMECCANOTEK, GRUPPO BERGAMO COSTRUZIONI, NODE STUDIO, ELLE-ERRE, RADICI TIPOGRAFIE, HEIDELBERG MATERIALS ITALIA, DM INDUSTRY, RECORD BAGATTINI, AZIENDA AGRICOLA DEL BATTISTA, CENTRO MEDICO PONTE, LUCA MESSI MASSOFISIOTERAPISTA, AGRITURISMO IL BELVEDERE, MACELLERIA CORBETTA, LA PALMA EVENTI, MD, LA BOUTIQUE DEL FIORE, CANTINA VAL SAN MARTINO