Ronaldo non si arrende: "Niente scuse, il Portogallo andrà in Qatar"

Il fenomeno portoghese dopo il ko con la Serbia: "Il risultato di ieri è stato duro, ma non abbastanza per abbatterci"

E' davvero un momento no per Cristiano Ronaldo, che sarà costretto ai playoff con il suo Portogallo per strappare il pass per il Mondiale 2022 dopo la clamorosa sconfitta in casa contro la Serbia. Il fenomeno portoghese non si arrende e sprona i compagni. "Il calcio ci ha dimostrato più e più volte che, a volte, sono i percorsi più tortuosi che portano ai risultati più desiderati - ha scritto su Instagram -. Il risultato di ieri è stato duro, ma non abbastanza per abbatterci. L'obiettivo di essere presenti ai Mondiali del 2022 è ancora molto vivo e sappiamo cosa dobbiamo fare per arrivarci. Niente scuse. Il Portogallo andrà in Qatar".

Non bastavano i problemi e la crisi di risultati con il Manchester United: ora CR7 non trova conforto nemmeno con la sua amata Nazionale. Tra lo stupore generale il Portogallo si è fatto prima rimontare e poi superare dalla Serbia al 90', un harahiri che ha regalato proprio a Vlahovic e compagni il biglietto per il Qatar e costringerà i lusitani all'insidiosissimo playoff con semifinale ed eventuale finale nel marzo 2022. CR7, al triplice fischio, non ha nascosto la propria delusione al ct Fernando Santos. ll giorno dopo, a mente fredda, il post per scuotere i compagni e un avviso alle rivali: in Qatar, il fenomeno portoghese non vuole assolutamente mancare...

