Furia Cristiano Ronaldo per un suo gol fantasma: getta la fascia e se ne va

Cristiano Ronaldo protagonista nel finale di Serbia-Portogallo, terminata 2-2. All'ultimo minuto di recupero, l'asso della Juventus segna il gol della vittoria, ma nessuno della terna arbitrale si accorge che il pallone è entrato completamente. In questa fase di qualificazione ai Mondiali non è previsto l'uso della gol line technology tecnologia e così CR7 viene beffato e anche ammonito per proteste. Al triplice fischio, Ronaldo getta a terra la fascia di capitano, uscendo visibilmente scuro in volto e furioso con la decisione arbitrale.