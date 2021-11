Nazionale, Barella lavora a parte: Mancini convoca Cataldi e Pessina

Tra un acciacco e l'altro, come i forfait di Zaniolo e Pellegrini, la Nazionale di Roberto Mancini ha svolto il primo allenamento a Coverciano in vista del doppio - decisivo - confronto con Svizzera e Irlanda del Nord per l'accesso al Mondiale in Qatar del 2022. Oltre ai due romanisti rimandati a casa, lo staff medico dovrà valutare attentamente le condizioni di altri quattro giocatori: Barella e Bastoni, usciti con un infortunio dal derby contro il Milan, Chiellini che ha saltato la sfida contro la Fiorentina e Immobile.