Italia, Mancini: "Zaniolo e Pellegrini a casa, Barella da valutare". Convocato Cataldi

VERSO ITALIA-SVIZZERA

Il ct azzurro in vista delle sfide con Svizzera e Irlanda del Nord: "Stiamo tranquilli e faremo bene"

"Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa. Per Barella non sembra sia nulla di preoccupante ma valuteremo nei prossimi giorni. Tutti gli altri sono a posto". Il ct dell'Italia Roberto Mancini deve fare subito i conti con due forfait in vista della sfida di venerdì contro la Svizzera all'Olimpico, che vale il primato nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022 e quindi la conquista diretta del pass per il Qatar. Chiamato il laziale Cataldi. "La gara sarà importante, ma noi dobbiamo restare tranquilli. Sappiamo quello che valiamo e quello che siamo", ha detto a Coverciano dove la Nazionale è in ritiro per preparare il match contro gli elvetici e quella successiva con l'Irlanda del Nord a Belfast di lunedì prossimo.

"Li sostituiremo entrambi - ha proseguito Mancini riferendosi a Zaniolo e Pellegrini - Pessina non lo abbiamo chiamato perché non era pronto, ora stiamo valutando anche lui. Bonucci e Chiellini stanno bene". Uno dei sostituti è il centrocampista della Lazio Cataldi, alla prima convocazione per una partita ufficiale dopo aver partecipato a uno stage azzurro. Sulle difficoltà dei giocatori della Juve in campionato: "Chiesa, Bernardeschi e Locatelli li ho chiamati anche prima che andassero alla Juve. Non mi preoccupa la situazione della Juve, sono giocatori esperti. Non si può fare sempre bene ma quando sono qui riescono a fare sempre le cose per bene".



"Dobbiamo essere tranquilli nel preparare una partita importante. Solitamente, lo insegna la storia, le partite con la Svizzera sono sempre difficili ma se giocheremo come all'andata faremo un ottimo risultato. Ma io credo faremo ancora meglio, se vincessimo saremmo praticamente quasi qualificati al Mondiale. Possiamo giocare molto bene, e se lo faremo, faremo anche dei gol". Alla domanda se questa sia la settimana più difficile da quando è diventato ct: "Prima della finale dell'Europeo era più complicata. Faremo la nostra partita, una grande partita. Sarà una sera in cui ci divertiremo. Dobbiamo affrontare la partita con tranquillità e massima concentrazione. Abbiamo scelto Roma per la certezza di avere un grande seguito di pubblico e perché pensiamo di trovare una bella serata. Il campo è in buono stato, lo stiamo seguendo tutti i giorni. Ha tenuto bene e credo possa solo migliorare nei prossimi 4-5 giorni".

Sui singoli: "Pobega è qui con noi perché se lo merita, perché ha fatto la trafila di tutte le Under. È un giocatore che ha delle ottime qualità ed è diverso tempo che fa bene. Non credo che ci sia un giocatore che ha le sue caratteristiche. È molto fisico, tecnico, è mancino, può fare sia il palleggiatore che il centrocampista d'attacco, fa gol ed è un ragazzo intelligente. Frattesi è un altro giocatore che seguiamo da tempo ed anche lui ha fatto tutta la trafila delle Under. Sono giocatori che hanno solo bisogno di giocare. Tonali ha già giocato con noi, può fare sia l'interno che il palleggiatore, è un centrocampista moderno e può fare qualsiasi cosa".) - E ancora: "Siamo felici di ritrovare Belotti e Immobile, nella Nations League ci sono mancati. Sono in buone condizioni. Ciro è l'attaccante più prolifico del campionato italiano negli ultimi anni. Se giocherà lui farà benissimo, poi giocherà all'Olimpico", ha aggiunto parlando di Immobile. Sul 'Gallo': "Normale che in campionato non si possa essere sempre al top, poi però in nazionale vengono e fanno sempre cose positive".