Italia, contro la Lituania è vietato sbagliare ancora

Stasera gli Azzurri devono tornare alla vittoria nonostante l'emergenza formazione. Emerson, Sensi, Zaniolo e Chiesa non convocati

Vincere con la Lituania anche senza Lorenzo Insigne e Ciro Immobile (costretti per motivi diversi a lasciare stasera il gruppo) per spazzare via le critiche e allontanare lo spettro di una mancata qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, evitando di complicare tutto e doversi aggrappare all'ultima spiaggia della Uefa Nations League. È l'unica strada che può percorrere la Nazionale di Roberto Mancini, che stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia (previsti 10.500 spettatori, il massimo della capienza consentita), affronta il fanalino di coda con zero punti nel girone C.

Il "Mancio" dovrà comunque mettere in piedi una formazione non facile. Perché deve fare i conti con diffidati "pesanti" - Chiellini e Barella soprattutto, rischiando di non averli per la sfida che potrebbe essere decisiva contro la Svizzera il 12 novembre - ma anche con le gambe pesanti di chi ha giocato entrambe le gare con elvetici e Bulgaria. Inoltre proprio Immobile, che già traballava per lo starting eleven, ha dovuto alzare bandiera bianca e tornare a casa per un affaticamento muscolare. Con lui è partito anche Insigne, a causa di motivi personali. Erano già out, e pure loro tornati a casa, anche Verratti e Pellegrini. Emerson, Sensi, Zaniolo e Chiesa non convocati.

I convocati contro la Lituania:

Portieri: Donnarumma, Gollini, Sirigu; difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Calabria, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Toloi; centrocampisti: Barella, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pessina; attaccanti: Berardi, Bernardeschi, Kean, Raspadori, Scamacca.