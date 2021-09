Immobile nel centro del mirino: per la Lituania si scalda Raspadori

NAZIONALE

Dopo le critiche al centravanti della Lazio, e i continui richiami di Mancini contro la Svizzera, si va verso il cambio in avanti

Si fa in fretta a dimenticare. Bastano un paio di pareggi ed Euro 2020, i bagni nelle fontane e i tricolori da sventolare appartengono già al passato. In realtà l'Italia è ancora la favorita per la vittoria del girone e ha anche la ghiotta occasione di portarsi a casa un altro trofeo tra un mese (la Nations League). Il problema del centravanti, però, è tutt'altro che da minimizzare. Immobile continua a fare una gran fatica a connettersi con il resto della squadra e i richiami di Mancini a Basilea non hanno fatto altro che mettere in piazza una situazione tutt'altro che inedita.

L'attaccante laziale non ha le caratteristiche della punta che si associa alla squadra, facendola salire grazie ai movimenti incontro e al mantenimento del pallone. La sua forza è quella di attaccare la profondità con i tempi giusti e i tagli tra un difensore e l'altro. Questo gli ha chiesto costantemente Mancini durante la partita in Svizzera. Con la Lituania il ct ha annunciato il turnover e sembra molto probabile che riguardi anche il centro dell'attacco. Le prove di falso nueve, con Zaniolo e Insigne, non hanno portato molti frutti. Facile immaginare che a Reggio Emilia possa finalmente arrivare il turno di Raspadori, che potrebbe partire titolare nel suo stadio.

Le critiche a Immobile hanno coinvolto anche Cassano che, dal consueto pulpito di Bobo tv, si è lasciato andare a commenti non proprio teneri nei confronti del centravanti azzurro: "Non sa giocare a calcio, fa fatica, avverte la paura, sbaglia il passaggio a un metro. Ha una sola idea, attaccare sempre la profondità e si muove bene. Ma non sa giocare a calcio, non gioca con la squadra. Mancini era avvelenato, lo avrà chiamato 50 volte. Va bene la stima ma poi a un certo punto arrivi al Mondiale e o sei dentro o fuori".