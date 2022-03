Galles: Bale, da desaparecido al Real a eroe col Galles

GALLES

Il fuoriclasse gallese, solo 270' con i merengues, decisivo in Nazionale

Clark Kent con la maglia del Real, Superman quando indossa quella del suo amato Galles. Con una doppietta all'Austria, Gareth Bale ha trascinato il suoi compagni alla finale playoff contro la vincente di Scozia-Ucraina. Da desaparecido del Real, dove in stagione tra infortuni e incomprensioni con Ancelotti ha collezionato solo 5 presenze e un gol per un totale di 270 minuti, a eroe in patria: l'ennesima rivincita è servita. Getty Images

La sua esultanza plateale è stata intesa come un messaggio ai critici, in particolare alla stampa spagnola. "Non ho bisogno di mandare messaggi. Non devo dire nulla, sarebbe una perdita di tempo - le sue parole a fine match - È disgustoso, dovrebbero vergognarsi di loro stessi".

Vedi anche Qualificazioni Mondiali 2022 Playoff Mondiali: Bale porta il Galles in finale playoff, avanza anche la Svezia Bale, nel novembre 2019 dopo la qualificazione agli Europei del suo Galles, era stato esplicito nell’esprimere le sue priorità: Galles, golf, Real Madrid. Il fatto che il club spagnolo, che gli garantisce uno stipendio di 15 milioni annui, fosse in coda aveva incrinato ancora di più i rapporti con la dirigenza.