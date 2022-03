Playoff Mondiali: Bale porta il Galles in finale playoff, avanza anche la Svezia

VERSO QATAR 2022

La doppietta del giocatore del Real vale il 2-1 all'Austria: ora Scozia o Ucraina. Gli scandinavi battono 1-0 la Repubblica Ceca ai supplementari: sfideranno la Polonia

Un super Gareth Bale trascina il Galles nella finale playoff per volare a Qatar 2022. La doppietta del giocatore del Real Madrid (25' e 51') vale il 2-1 sull'Austria (inutile la rete di Sabitzer) e la finale contro una tra Scozia e Ucraina. Avanza anche la Svezia, che batte 1-0 ai supplementari la Repubblica Ceca. Decide Quaison al 110' dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari: ora la sfida alla Polonia per giocarsi l'accesso ai Mondiali. Getty Images

GALLES-AUSTRIA 2-1

Il Galles di un clamoroso Gareth Bale tiene vivo il sogno Mondiale e si qualifica alla finale playoff, in attesa di scoprire l'ultimo ostacolo verso il Qatar. A Cardiff finisce 2-1 per la formazione di Page, premiata da una prima ora di gioco sostanzialmente perfetta contro l'Austria. In avvio di match, il protagonista è però, per gli ospiti, Baumgartner, che colpisce la traversa. Il centrocampista dell'Hoffenheim, tuttavia, provoca al 25' il calcio di punizione trasformato magistralmente da Bale, che mette il pallone sotto l'incrocio dei pali e firma l'1-0. Ad inizio ripresa, il giocatore del Real Madrid firma anche la doppietta con un poderoso mancino in area sul secondo palo che vale il 2-0 al 51'. L'Austria torna in partita a metà ripresa con la rete di Sabitzer, che insacca grazie alla deviazione di Davies, ma i padroni di casa resistono all'assalto conclusivo e vincono 2-1: il Galles attende ora una tra Scozia e Ucraina nella finale playoff per volare a Qatar 2022.

SVEZIA-REPUBBLICA CECA 1-0

Saranno Svezia e Polonia a giocarsi l'accesso ai Mondiali 2022: a Solna, infatti, gli scandinavi battono 1-0 la Repubblica Ceca, che si arrende solo ai supplementari e al 110'. In avvio meglio i padroni di casa, che sfiorano il gol con la conclusione in area di Isak. Quattro minuti dopo, Kuchta segna per gli ospiti, ma Oliver annulla per fallo dell'attaccante della Lokomotiv Mosca. Kulusevski si rende pericoloso prima dell'intervallo, poi nella ripresa Soucek spreca da pochi passi di testa e Vaclik respinge il tiro di Svanberg. Inevitabili i supplementari: a decidere la sfida è allora l'ex Palermo Quaison, che al 61' entra e al 110' segna su assist di Isak, regalando la finale playoff agli scandinavi. La Svezia di Ibrahimovic (squalificato in occasione della semifinale) se la vedrà con la Polonia di Lewandowski: in palio l'accesso al Mondiale.