Qualificazioni Mondiali 2022: la Germania vola in Qatar, è la prima nazionale a qualificarsi

QUALIFICAZIONI MONDIALI

I tedeschi strappano il pass grazie alla vittoria 4-0 sulla Macedonia del Nord, si avvicina alla qualificazione anche l’Olanda mentre frena la Croazia

La Germania è la prima nazionale a qualificarsi per i Mondiali di Qatar 2022: grazie alla vittoria 4-0 in casa della Macedonia del Nord, i tedeschi ottengono il primato nel gruppo e raggiungono il Qatar, partecipante di diritto come paese ospitante. Si avvicina alla rassegna del 2022 anche l’Olanda, che travolge 6-0 Gibilterra con gol di Dumfries. Passo falso invece della Croazia, che non va oltre il 2-2 con la Slovacchia e va a -2 alla Russia.

GRUPPO E

Vanno avanti a braccetto Repubblica Ceca e Galles nel girone del Belgio capolista. La nazionale di Martinez conduce con 16 punti e ha già un piede in Qatar, le due inseguitrici si giocheranno un posto per gli spareggi. Sono entrambe a 11 punti dopo le vittorie odierne: la Repubblica Ceca supera 2-0 la Bielorussia grazie all’ex giallorosso Shick e Hlozek; il Galles di Ramsey passa in Estonia 1-0 con Moore.

GRUPPO G

Tutto facile per l’Olanda contro la modesta Gibilterra, ancora a zero punti, mentre gli orange volano a 19 e mettono un ulteriore tassello verso la qualificazione. Di van Dijk, Depay (doppietta), Dumfries, Danjuma e Malen le reti che firmano la netta vittoria per 6-0. Non molla però la Norvegia, seconda nel girone ad appena due lunghezze grazie al successo 2-0 sul Montenegro: è Elyounoussi a mantenere vive le speranze scandinave con due gol. Resta un barlume anche per la Turchia (a 15 punti), che riesce a ribaltare la Lettonia solo grazie a un rigore di Yilmaz al 98’: 2-1 lo score finale con precedenti reti di Dursun e autogol di Demiral.

GRUPPO H

Sorride la Russia, che approfitta del passo falso della Croazia per issarsi al primo posto solitario a +2 sui croati: la nazionale di Karpin infila la quarta vittoria di fila sbrigando 2-1 la pratica Slovenia. Partita in discesa già nel primo tempo con i gol di Diveyev e Dzhikiya nel giro di quattro minuti tra il 28’ e il 32’. Poi i padroni di casa accorciano grazie a Ilicic ma non basta. La Croazia, invece, frena 2-2 in casa contro la Slovacchia e recrimina per il terzo gol annullato dal Var a Vlasic: sarà supersfida contro la Russia nell’ultima giornata per giocarsi i Mondiali in partita secca. Nel terzo incontro del girone, inutile pareggio 2-2 tra Malta e Cipro, che restano ultime a parimerito con 5 punti.

GRUPPO J

E’ la Germania la prima qualificata in assoluto ai Mondiali del Qatar 2022. I tedeschi sono quindi i primi a raggiungere la nazionale ospitante, qualificata di diritto, grazie alla vittoria 4-0 in Macedonia del Nord. Dopo un primo tempo non facile, è Havertz a portare in vantaggio la squadra di Flick, poi la doppietta di Werner e la rete finale di Musiala mettono l’ipoteca sui 21 punti che valgono il primato e il pass per i Mondiali. Sarà bagarre quindi per il secondo posto, con i macedoni a 12 punti insieme all’Armenia, battuta 1-0 dalla Romania (rete di Mitrita) che quindi compie a sua volta il sorpasso portandosi a 13. Vittoria anche per l’Islanda che va a otto punti liquidando il Liechtenstein 4-0 con gol di Thordarson e Gudmundsson (doppietta).