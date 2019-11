Qualificazioni Euro 2020, su "20" due match in esclusiva in chiaro

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Domenica 17 e martedì 19 novembre su “20”, canale diretto da Marco Costa, alle 20.45 vanno in onda - in diretta, in HD ed in esclusiva - due match validi per le Qualificazioni agli Europei del 2020. Il 17, i Campioni del Mondo in carica della Francia, in vetta al Girone H con 22 punti, faranno visita all’Albania di Edy Reja. Il 19, andrà in scena un big match del Gruppo C: quello tra la Germania, prima con l’Olanda a 15 punti, e l’Irlanda del Nord che insegue i tedeschi a sole tre lunghezze.