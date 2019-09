Qualificazioni Euro 2020, Irlanda del Nord-Germania su Canale 20 e Sportmediaset.it

EURO 2020

Non siamo al rischiatutto ma poco ci manca: questa sera a Belfast sfida decisiva per la Germania in ottica qualificazione ad Euro 2020, in casa dell'Irlanda del Nord (capolista del gruppo C) servono tre punti dopo la pesante sconfitta contro l'Olanda. La partita, arbitrata dall'italiano Daniele Orsato, sarà trasmessa in diretta esclusiva alle 20.45 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it Germania-Olanda da luna park: quante emozioni!

L'Irlanda del Nord, a bottino pieno a 12 punti, ha la grande occasione di abbattere ulteriormente la Germania e giocarsi non solo la qualificazione ma addirittura il primo posto nel girone, dopo aver massimizzato il bottino contro Bielorussia ed Estonia ora anche non perdere inguaierebbe la nazionale di Loew. Il ct tedesco, dal canto suo, sa di non poter sbagliare anche se le chance di qualificazioni con 9 punti sono ancora a portata di mano: dovrà fare a meno di Draxler, Kehrer e Sané quindi in attacco ancora Werner e anche Kroos confermato in mezzo. O' Neill, invece, confermerà il 4-3-3 con Washington-Whyte-Lavery nel trio offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI

IRLANDA DEL NORD (4-3-3): Peacock; McLaughlin, Flanagan, Brown, Ferguson; Evans, Thompson, Saville; Whyte, Washington, Lavery. Ct O'Neill

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Klostermann, Sule, Tah, Ginter; Kimmich, Kroos, Gundogan; Gnabry, Werner, Stark. Ct Loew.

Diretta: alle 20.45 in tv su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it