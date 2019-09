Qualificazioni Euro 2020: l’Olanda rimonta e batte la Germania 4-2

Nel gruppo C verso Euro 2020 l’Olanda batte la Germania 4-2 e torna in corsa in classifica. Vantaggio tedesco con Gnabry al 9’, nella ripresa succede di tutto. De Jong pareggia al 59’, l’autorete di Tah al 66’ ribalta tutto, Kroos al 73’ fa 2-2 su rigore per fallo di mano di De Ligt, ma Koemann gode grazie a Malen al 79’ e Wijnaldum al 91’. Germania ferma a 9 punti, Olanda che risale a 6, Irlanda del Nord prima da sola a 12.