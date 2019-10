Qualificazioni Euro 2020: Gündogan trascina la Germania, Emre Can espulso al 14’

QUALIFICAZIONI EURO 2020

Successo importante per la Germania in chiave Euro 2020. I tedeschi, nonostante abbiano giocato per 76 minuti in inferiorità numerica (espulso Emre Can), vincono 3-0 sul campo dell’Estonia: nella ripresa decidono la doppietta di Gündogan e la rete di Werner. La formazione di Low si avvicina ai prossimi Europei. Affermazione altrettanto importante per la Polonia, che piega 2-0 nel finale la Macedonia del Nord grazie a Frankowski e Milik. L’Austria espugna 1-0 la Slovenia: Posch sfrutta un corner di Lazaro. Verso Euro 2020: tutti i gol di ieri

GRUPPO C

Gara complicata per i tedeschi nel primo tempo a Tallin. Anche perché la formazione di Low rimane in dieci uomini dopo nemmeno un quarto d’oro dal fischio d’inizio per l’espulsione diretta a Emre Can, autore di un fallo considerato da chiara occasione da gol commesso su Liivak poco fuori la propria area di rigore, dopo un pallone giocato male da Sule. L’Estonia tenta subito di approfittare dell’immediata e insperata superiorità numerica con un pericoloso colpo di testa di Mets alto di poco sopra la traversa. La Germania comunque non ci sta; Waldschmidt calcia dalla distanza verso l’angolino basso di destra ma Lepmets riesce a parare con sicurezza. Kimmich calcia alto da buona posizione poi, al 40’, Reus disegna un meraviglioso calcio di punizione che si stampa sul palo a portiere battuto. Il vantaggio degli ospiti arriva comunque al 51’: Havertz avanza verso l’area avversaria, poi un rimpallo favorevole favorisce il bell’esterno destro lasciato partire da Gündogan dal limite che s’infila nell’angolino basso alla destra di Lepmets. Lo stesso centrocampista del Manchester City segna la doppietta poco dopo, al 57’: dopo uno splendido triangolo tra Reus e Brandt, Klostermann rimette dalla destra il pallone al centro per lo spettacolare colpo di tacco di Reus che porta al diagonale vincente di Gündogan con la deviazione decisiva di Metz. Al 71’ Werner, entrato in campo da cinque minuti, chiude definitivamente la partita. La Germania stacca così l’Irlanda del Nord e aggancia l’Olanda in testa al girone C.

GRUPPO G

La Polonia soffre molto di più del previsto in casa contro la Macedonia del Nord, ma alla fine riesce a passare nel finale e a staccare il pass per Euro 2020. Dopo la traversa colpita da Zielinnski e il palo schegggiato da Szymanski, i padroni di casa passano in vantaggio al 74’: lancio lungo dalle retrovie di Krychowiak che pesca perfettamente Lewandowski, il quale fa tunnel a Ristevski e serve Frankowski che di punta insacca l’1-0. All’80’ Milik chiude i giochi con un sinistro a giro dal limite che non lascia scampo a Dimitrievski. Si avvicina alla qualificazione anche l’Austria grazie al successo per 1-0 in Slovenia. Dopo una bella parata di Oblak sul tiro a botta sicura di Gregoritsch in avvio di match, gli ospiti sbloccano il risultato al 21’: calcio d’angolo battuto dalla sinistra dall’interista Lazaro e stacco vincente di Posch sul secondo palo. Oblak salva nuovamente la Slovenia sul colpo di testa di Laimer, poi alla mezz’ora sono i padroni di casa a sfiorare il pareggio con una conclusione dalla distanza di Jasmine Kurtic alla quale si oppone Stankovic con una prodezza. Nella ripresa i ritmi calano. Popovic si fa espellere al 90’ e la Slovenia non ha più la forza per agguantare il pari.