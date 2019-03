Napoli: Fabian Ruiz ha la febbre e finisce in ospedale

19/03/2019

Periodo sfortunato per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, convocato per la prima volta in Nazionale, ha dovuto lasciare il ritiro per un forte attacco influenzale che lo ha costretto al ricovero presso l'Ospedale Universitario Sanitas La Moraleja. Dalla stanza da letto della clinica, l'ex Betis Siviglia ha voluto mandare un messaggio d'ottimismo su Twitter: "Guardando sempre il lato positivo". Il Napoli ha fatto sapere che rientrerà in città non appena sarà guarito.