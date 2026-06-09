Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit: i primi verdetti della tappa di Alba
Gli All Star 3x3 del torneo maschile e DKB 3x3 del tabellone femminile conquistano l'Opening Tournament di Albadi Daniele Rubini
© Estathé
Sabato 30 maggio si è disputata ad Alba la tappa inaugurale della sesta edizione dell'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, ecco i risultati.
Circuito senior - A trionfare al maschile è stata la compagine degli All Star 3x3, formata da Federico Frisari, Elia Morandotti (premiato MVP), Mikah Isaiah Blackwell e Andrea Valentini, che in finale han battuto 22-11 Big Crew Lecco. Oltre al titolo dell'Opening Tournament, i ragazzi si sono garantiti un posto per la tappa di Amsterdam del FIBA 3x3 World Tour, il torneo di streetbasket più importante al mondo che si svolgerà nei Paesi Basi il 19 e 21 giugno.
Al femminile invece sono state grandi protagoniste le DKB, con Raelin Marie D'Alie (MVP), Jodie Anne Cornelie, Sarah Sagerer e Maria Espin De Sancho che si sono imposte in finale contro FDC Playsport grazie al punteggio di 15-11.
Non solo tornei Senior, spazio anche ai giovani - Nella giornata di Alba si sono disputati anche i tornei dedicati a ragazzi e ragazze, organizzati grazie alla collaborazione con l'Olimpo Basket Alba. Di seguito i vincitori di ogni categoria: Cherrie Pie (U18 femminile), I Marabutti (U18 maschile), The Goat (U16 femminile), Iso Kings (U16 maschile), Aura Girls (U14 femminile), Detersivo Rotanti (U14 maschile).