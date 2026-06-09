Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit: i primi verdetti della tappa di Alba

Circuito senior - A trionfare al maschile è stata la compagine degli All Star 3x3, formata da Federico Frisari, Elia Morandotti (premiato MVP), Mikah Isaiah Blackwell e Andrea Valentini, che in finale han battuto 22-11 Big Crew Lecco. Oltre al titolo dell'Opening Tournament, i ragazzi si sono garantiti un posto per la tappa di Amsterdam del FIBA 3x3 World Tour, il torneo di streetbasket più importante al mondo che si svolgerà nei Paesi Basi il 19 e 21 giugno.