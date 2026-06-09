Alba dà il via alla sesta edizione dell'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit
Grande entusiasmo per la prima tappa della manifestazione, che per il terzo anno consecutivo riparte da Alba, sede storica del gruppo Ferrero.di Daniele Rubini
© Estathé
Riparte finalmente l'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, il torneo estivo di pallacanestro che riempie le piazze di tutta Italia con tanti appassionati di sport ma non solo. Sabato 30 maggio, Alba ha accolto la prima di 130 tappe dell'evento organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro assieme a Master Group Sport.
"Questa manifestazione rappresenta il perfetto connubio tra l'eccellenza agonistica e la valorizzazione del nostro splendido territorio" hanno spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore allo sport Paolo Bongioanni. Il sindaco di Alba Alberto Gatto si definisce orgoglioso di ospitare nuovamente la tappa inaugurale del torneo, per un circuito capace di richiamare atleti, appassionati e visitatori da tutta Italia. Parole che trovano conferma nella grande presenza di pubblico sia nel pomeriggio che in occasione delle gare serali.
I prossimi obiettivi della FIP - Alla conferenza stampa di presentazione è intervenuto anche il Segretario Generale della FIP Maurizio Bertea, che ha sottolineato come il movimento del basket 3x3 stia crescendo in modo significativo nel nostro paese, come dimostrato dalle 130 tappe organizzate per il circuito di questa estate. "La presenza qui ad Alba di atleti e atlete di altissimo livello, molti dei quali hanno vestito e vestiranno la maglia della Nazionale, testimonia la qualità del nostro circuito" commenta Bertea, che poi aggiunge: "Lavoriamo con determinazione per continuare a crescere e diffonderne la conoscenza, con un obiettivo chiaro, tra gli altri, partecipare ai giochi olimpici di Los Angeles 2028".
Ferrero e sport, un legame indissolubile - Antonio Santamaria, Direttore Generale Master Group Sport, ci ha tenuto a ringraziare fortemente il gruppo Ferrero e il suo marchio Estathé, che anche quest'anno è title sponsor del circuito. Un ruolo a cui è profondamente legato anche Fabrizio Gavelli: "Ci rende particolarmente felici il coinvolgimento sempre più ampio del settore giovanile, a conferma di quanto lo sport sia importante per un corretto stile di vita, come mezzo di conoscenza reciproca, di rispetto e di inclusione, dove prima di ogni risultato conta il divertimento", ha sottolineato il Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia.
Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Claudio Negri, coach della nazionale maschile 3x3, Marco Petrini, responsabile 3x3 Giovanile FIP e Davide Balena, Responsabile rapporti istituzionali per la Presidenza della Giunta Regionale con il Consiglio Regionale, responsabile Grandi Eventi per la Presidenza della Giunta Regionale.