Alba dà il via alla sesta edizione dell'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit

Ferrero e sport, un legame indissolubile - Antonio Santamaria, Direttore Generale Master Group Sport, ci ha tenuto a ringraziare fortemente il gruppo Ferrero e il suo marchio Estathé, che anche quest'anno è title sponsor del circuito. Un ruolo a cui è profondamente legato anche Fabrizio Gavelli: "Ci rende particolarmente felici il coinvolgimento sempre più ampio del settore giovanile, a conferma di quanto lo sport sia importante per un corretto stile di vita, come mezzo di conoscenza reciproca, di rispetto e di inclusione, dove prima di ogni risultato conta il divertimento", ha sottolineato il Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia.