Manovre biancorosse

Telenovela Julián Alvarez, l'Arsenal parte all'assalto: offerti Gyokeres e soldi

L'attaccante argentino, reduce da Mondiali non positivi, sarebbe nella lista dei desideri di Mikel Arteta disposto a mettere sul piatto anche lo svedese

24 Lug 2026 - 17:38
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L'Arsenal vuole Julián Alvarez e sarebbe disposto a offrire soldi più il cartellino di Victor Gyokeres: questo il bombazo riportato dal Times per quanto riguarda il centravanti argentino. La Araña, reduce da Mondiali difficili conclusi con la sconfitta in finale contro la Spagna, ha come desiderio principe il Barcellona ma la dirigenza dei madrileni è stata chiarissima in merito e non ha intenzione di accettare nessuna offerta di qualunque entità essa sia proveniente dalla Catalogna. E così, dato che comunque la situazione va risolta, in suo aiuto potrebbe arrivare Mikel Arteta: il tecnico campione d'Inghilterra desidera un bomber di altissimo livello, che sappia legare il gioco e fraseggiare. L'esperimento Victor Gyokeres, nonostante alla fine nei numeri sia stato anche positivo (55 partite, 21 gol), non ha soddisfatto i Gunners che avrebbero in mente di scambiare lo svedese più una grossa cifra per Alvarez: si parla di 100 milioni cash più il centravanti ex Sporting, valutato 65-70 milioni. Cifra totale: circa 170 milioni, soldi freschi che permetterebbero all'Atletico di muoversi agilmente sul mercato avendo comunque in mano un attaccante di livello internazionale come Gyokeres, forse anche più adatto per caratteristiche alla Liga. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane, quando al rientro a Madrid dopo le ferie dovute al Mondiale il giovane attaccante classe 2000 dovrà necessariamente andare al confronto con il club per porre fine alla questione in un senso o nell'altro: rimanere nella capitale spagnola, come desidera il club, o forzare la mano e provare ad andare via, come desidera il giocatore. Arteta è alla finestra, pronto a scendere nella mischia al primo segnale per l'argentino con validissimi argomenti.

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