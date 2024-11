Serata di gala a San Siro: Italia contro la Francia per il primato del girone

Serata di gala a San Siro, che si annuncia tutto esaurito (venduti oltre 68 mila biglietti): reduce dalla vittoria in Belgio e con la qualificazione ai quarti già in mano, l'Italia affronta la Francia nell'ultima giornata della fase a gironi di Nations League per difendere il primato del gruppo 2 dall'assalto dei Bleus di Deschamps: basterà un pareggio o anche perdere con un solo gol di scarto in virtù del successo per 3-1 dello scorso 6 settembre a Parigi, nella partita che segnò l'inizio della risalita azzurra. Un risultato che avrà il suo peso, visto che il primo posto permetterebbe agli azzurri, già testa di serie al sorteggio delle qualificazioni Mondiali, di presentarsi in prima fascia anche al sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale di Nations League in programma il prossimo 22 novembre a Nyon. "Il pareggio deve venire solo per la mancata vittoria, il nostro atteggiamento deve essere questo. Ma sono sicuro che sarà così, per dedicarla a tutti quelli che ci vogliono bene e verranno a guardarci", ha detto il ct Luciano Spalletti alla vigilia.